El Gobierno del Presidente José Antonio Kast vive una jornada clave este martes con la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional, también conocido como la megarreforma, que ha impulsado en el Congreso.

Durante esta mañana, la iniciativa enfrenta su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde será votada por los parlamentarios en la Sala.

El resultado determinará si el proyecto queda aprobado o si debe pasar a comisión mixta, un escenario que tanto el oficialismo como La Moneda buscan evitar.

PDG buscará enviar parte de la megarreforma a comisión mixta

La votación se realizará luego de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciara que rechazará cuatro disposiciones de la megarreforma con el objetivo de enviarlas a una comisión mixta.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que la decisión afecta a las normas relacionadas con la franquicia Sence, Sala Cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios por contribuciones, con el propósito de perfeccionar el proyecto antes de su despacho definitivo.

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