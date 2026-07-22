Encuentran muerto a agricultor tras intentar cruzar el río Copiapó en medio de las lluvias

La jornada de este miércoles, un trabajador agrícola fue encontrado sin vida en la ribera del río Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

De acuerdo a entregada por personal policial, el hombre fue arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar el cauce durante la noche.

La víctima corresponde a un adulto de nacionalidad boliviana, quien, por razones que aún se investigan, ingresó al río en medio del aumento del caudal provocado por las intensas lluvias.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de Copiapó y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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Según los antecedentes recopilados, la principal hipótesis es que el trabajador falleció por asfixia por inmersión, aunque la causa exacta deberá ser confirmada.

Desde la Fiscalía informaron que el caso será derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, con el objetivo de brindar apoyo a la familia del fallecido mientras continúan las diligencias.