“No conozco a sus familias ni fui a sus casas”: La tajante distancia que toma Michael Clark de los controladores de Sartor / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

A pocos días de que el Ministerio Público formalice a 11 personas ligadas al grupo financiero Sartor (entre ellas su controlador, Pedro Pablo Larraín, y el exdirector Michael Clark), se dieron a conocer pasajes fundamentales de las extensas declaraciones prestadas por el ex mandamás de la Universidad de Chile ante el fiscal Juan Pablo Araya.

La Tercera tuvo acceso a un testimonio que ya supera las 100 páginas tras acudir a declarar en múltiples jornadas (24 y 25 de junio, 15 de julio y una última sesión reciente), Clark buscó desmarcarse categóricamente de cualquier maniobra ilícita o afán defraudatorio.

“Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado”, aseveró Clark en sus primeros descargos.

El ex líder de Azul Azul detalló que su llegada a Sartor se dio inicialmente como un pequeño inversionista personal y, más tarde, como asesor y director de la Administradora General de Fondos (AGF) en 2020.

Sin embargo, aclaró que a fines de 2021 dejó de asistir a los comités de crédito al detectar que las decisiones comenzaban a aprobarse por correo electrónico sin la debida presentación de casos de negocios.

Asimismo, el ejecutivo hizo hincapié en que su vínculo con los líderes de la gestora fue exclusivamente laboral: “Debido a mi personalidad reservada, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos. Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”, sostuvo, argumentando que con Pedro Pablo Larraín solo coincidió una vez en su hogar en ocho años.

Las operaciones bajo la lupa: El bono Nexus y Emprender Capital

Durante los interrogatorios, el fiscal abordó operaciones complejas que hoy forman parte del expediente judicial. Clark justificó la compra de bonos de la matriz de Isapre Nueva Mas Vida por parte de Redwood Capital utilizando un crédito de $875 millones del fondo Sartor Deuda Privada. Defendió la transacción afirmando que evitó que la deuda cayera en manos de “fondos buitres”, asegurando que fue un “buen negocio” que cumplió con la legalidad y benefició a la gestora.

Además, Clark apuntó a la empresa de factoring ECapital como la génesis del agujero financiero. Sostuvo que ya en 2017/2018 la firma arrastraba una insolvencia oculta y que los acuerdos entre el controlador de la época y la matriz de Sartor buscaron “mantener la apariencia de normalidad” en lugar de sincerar las pérdidas de una deuda que rondaba los $25 mil millones.

En sus últimas intervenciones, el exdirector reveló un antecedente inédito sobre el grupo peruano Credicorp, hoy querellante en la causa por un presunto desfalco a través del fondo Facturas Dólares USD.

Según Clark, la relación entre ambas entidades era estrecha. “Credicorp el año 2023 había suscrito un acuerdo de confidencialidad con Sartor para realizar un due diligence, con el objeto de potencialmente adquirir Sartor AGF. Entiendo que la cercanía era tal que, el año 2024, Credicorp presentó una oferta no vinculante para formalmente hacerse de la totalidad de Sartor AGF”, reveló el ingeniero comercial.

El proceso penal vivirá su hito decisivo este próximo 30 de julio, cuando la Fiscalía formalice formalmente los cargos contra la cúpula directiva de la fallida administradora.