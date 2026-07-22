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VIDEO. ¿Está Chile entre las 10 mejores selecciones del mundo en la historia del fútbol? El debate que enciende las redes sociales

Finalizado el Mundial 2026, para nadie es una discusión que los ocho primeros puestos están definidos, pero el noveno y décimo, es parte de una ardua discusión.

Gonzalo Miranda

Getty Images

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Por los próximos cuatro años, la Selección Española de Fútbol será el monarca del mundo. La ‘Furia Roja’ venció en Nueva York a Argentina y se quedó con el Mundial 2026 disputado en Norteamérica.

Aún haciendo análsis, las redes sociales se han tomado la discusión en los últimos días respecto a varios temas, pero en las últimas horas, un arduo debate se tomó el corazón de los hinchas, en especial de los chilenos.

Esto porque Minuto90 lanzó un video en el que se discute y entregan argumentos para considerar, o no, a la Selección Chilena dentro de las 10 mejores selecciones del mundo en su historia.

Los primeros ocho puestos están fuera de discusión: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra son los países que han logrado levantar el máximo trofeo del fútbol, pero para completar el “Top 10″, faltan dos países.

Y ahí es donde Chile entra en la discusión por diversos motivos (tercer lugar en 1962, el bronce de Sydney y las dos Copas América) ante rivales como Países Bajos, Portugal, Croacia o Suecia.

La discusión que se toma las redes sociales

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