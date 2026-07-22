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Es inminente: segundo refuerzo de la U llegará a Chile en las próximas horas para ser oficializado

Según información de ADN Deportes, Valentín Gauthier ya viaja desde México y aterrizará en Santiago en horas de este jueves.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images / Jam Media

Este fin de semana la Universidad de Chile vuelve a la acción en la Liga de Primera con la clara misión de comenzar a escalar puestos en la tabla.

Para conseguir aquella misión, desde Azul Azul ya han confirmado a un primer refuerzos: Gonzalo Reyna, extremo argentino de 20 años que llegó desde Boston River, pero no será el único.

Según información de ADN Deportes, Valentín Gauthier, defensor central uruguayo, viajará en las próximas horas a Chile para ser presentado como nuevo jugador del “Romántico Viajero”.

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Se espera que su arribo desde México sea en horas de este jueves 23 de julio en el aeropuerto de Santiago, donde será recibido por funcionarios de la U.

El joven de 22 años llega procedente del León de México, donde hasta antes del Mundial 2026, se había ganado un puesto en la oncena titular.

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