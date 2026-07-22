Adriana Barrientos lanza bomba: impacta al revelar desconocido romance de periodista de Mega con famosa modelo

Adriana Barrientos sorprendió al panel de Zona de Estrellas luego de revelar un supuesto romance desconocido que involucraría a un periodista de Mega y a una famosa modelo chilena.

La “Leona” hizo el comentario mientras en el programa analizaban las recientes declaraciones del Inspector Vallejo sobre Karim Butte, luego de sus coquetas dinámicas en pantalla con José Antonio Neme en Mucho Gusto.

“Tengo que contarle algo a José Antonio Neme, Karim Butte salía con una persona que trabajaba aquí”, lanzó de entrada la panelista.

“Amigo, sí, a él le gustan las reinas de belleza", le dijo a Hugo Valencia. Luego, entregó el nombre que dejó sorprendidos a sus compañeros.

“Karim Butte, salía para la época de la pandemia, con Daniella Campos”, afirmó.

“Noooo” y “¿Quéeee?”, fueron dos de las reacciones que aparecieron entre sus compañeros de panel.

De acuerdo a su relato, la información le habría llegado desde el círculo cercano del comunicador de TV y luego ella decidió indagar por su cuenta. “Yo lo sabía por el lado de Karim”, aseguró en el espacio de farándula.

Según sus palabras, ambos estaban juntos en la época en que Butte fue despedido de Chilevisión.

El supuesto affaire habría ocurrido cuando ambos estaban solteros. “En esa época andaba con la Daniella. Estaba súper soltero… Bueno, los dos estaban solteros”, agregó.

“Nos acaba de tirar la mansa bomba Adriana”, planteó el conductor. “Bueno, Karim Butte es un hombre que además es conocido por ser guapo y un rompecorazones”, explicó.

Hasta ahora, ni el reportero ni Daniella Campos se han referido públicamente a los dichos de la opinóloga.