La confesión del ayudante de Lionel Scaloni tras su agresión a Dani Olmo en la final del Mundial: “Si lo veo...”

El tenso desenlace de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue generando repercusiones. Ahora, Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, rompió el silencio y expresó su arrepentimiento tras la agresión que cometió contra el volante español Dani Olmo.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está“, declaró en una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

El exfutbolista de equipos como River Plate, AC Milán y Valencia no quiso entrar en detalles sobre lo que ocurrió dentro del campo y agregó: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

“Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el ‘Raton’.

Además, Ayala explicó que su intención siempre fue intentar calmar la situación. “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención, pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, concluyó el ayudante de Scaloni.