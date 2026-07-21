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Festival Canción Nacional reprograma su primera edición: Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún

El evento reunirá por primera vez a cuatro pilares fundamentales de la música chilena y se realizará el sábado 3 de abril de 2027. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.

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Festival Canción Nacional reprograma su primera edición: Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún

El Festival Canción Nacional, que reunirá por primera vez a cuatro pilares fundamentales de la música chilena, tiene nueva fecha: se realizará el sábado 3 de abril de 2027 en el Parque La Araucana de La Florida, con un diseño que incluye sillas numeradas, en lo que será el escenario de un hito para la cultura nacional.

Los tickets adquiridos previamente siguen siendo válidos y las entradas para la nueva fecha ya se pueden adquirir a través de Ticketplus.

Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún mantendrán su participación en el festival. Cuatro agrupaciones fundamentales, cuyas composiciones han trascendido el paso del tiempo para convertirse en patrimonio vivo.

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Esta será la oportunidad de volver a cantar aquellas canciones que han acompañado la historia reciente de Chile y que continúan resonando con la misma fuerza con la que fueron creadas. Himnos como “La Muralla”, “Vuelvo Para Vivir”, “Samba Landó” y “En Todas Las Esquinas” volverán a elevarse frente a miles de personas en una experiencia colectiva única.

Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles bajo sistema Ticketplus, con valores desde los $41 mil. De esta manera, los tickets adquiridos previamente mantendrán plena validez para el sábado 3 de abril, sin necesidad de realizar ningún cambio adicional.

Para quienes no puedan asistir a la nueva fecha, el proceso de devolución permanecerá habilitado a través de los canales oficiales de la ticketera.

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