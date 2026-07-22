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Subsidio Eléctrico 2026: estos son los grupos prioritarios para recibir el beneficio en el segundo semestre

La ayuda económica busca aliviar el bolsillo de los hogares ante las alzas en las tarifas eléctricas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Subsidio Eléctrico 2026: estos son los grupos prioritarios para recibir el beneficio en el segundo semestre

El próximo 12 de agosto se darán a conocer los resultados de la selección de beneficiarios de las postulaciones al Subsidio Eléctrico de cara al segundo semestre de 2026.

La ayuda aplica directamente en la cuenta de la luz y busca aliviar el bolsillo de los hogares ante las alzas en las tarifas eléctricas.

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Cabe señalar que los montos dependen de la cantidad de integrantes del hogar, según la información del Registro Social de Hogares (RSH). Para los hogares de una persona, el descuento semestral será de $17.346. En hogares de dos a tres integrantes, el monto llegará a $22.548, mientras que en hogares de cuatro o más personas alcanzará los $31.224.

¿Qué grupos tendrán prioridad en la asignación del Subsidio Eléctrico?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la primera prioridad en las postulaciones la tendrán las familias que ya han recibido la ayuda económica en la cuarta convocatoria, es decir, durante el primer semestre de 2026. Eso sí, siempre y cuando sus condiciones no hayan presentado modificaciones.

En dichos casos la información del hogar se encuentra precargada en la plataforma y solamente debe actualizarse si es que hubo cambios de domicilio u otros datos.

Otro grupo que tendrá prioridad para recibir el beneficio son los hogares que cuenten con una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes, con información vigente a marzo de 2026.

Adicionalmente, a los dos grupos anteriores se suma como prioridad a quienes, además de pertenecer al tramo entre el 0% y el 40% del RSH, cuenten con:

  • Personas que requieren cuidados permanentes debido a una discapacidad o dependencia funcional.
  • Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
  • Personas cuidadoras.
  • Con adultos mayores.

¿Cuáles eran los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico 2026?

Para aplicar al Subsidio Eléctrico, los postulantes debían cumplir con lo siguiente:

  • Tener más de 18 años.
  • Ser cliente residencial (arrendatario o propietario) de una empresa cooperativa concesionaria de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el RSH. Este requisito no aplica para los hogares que tienen una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes.

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