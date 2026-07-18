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“Yo nunca he conocido a una mujer que se acostara con él”: el feroz palo de Neme al inspector Vallejo tras polémica reflexión

El ex PDI lanzó un comentario a través de las redes sociales, apuntando a una masiva presencia de homosexuales en la TV chilena. El periodista de Mega no se quedó callado.

Javier Méndez

“Yo nunca he conocido a una mujer que se acostara con él”: el feroz palo de Neme al inspector Vallejo tras polémica reflexión

Esta semana, el inspector José Miguel Vallejo desató una nueva controversia al publicar un video en redes sociales. El ex PDI lanzó una crítica a una broma entre José Antonio Neme y Karim Butte, luego de que este último comunicador sufriera un impasse con su paraguas en medio de la cobertura del sistema frontal.

“Pero por favor, hasta cuándo, esta es una señal del destino, señor. No puede ser que a Karim Butte le hayamos dado tres paraguas y los tres se le hayan dado vuelta. Saque sus propias conclusiones”, lanzó el conductor de Mucho Gusto.

Vallejo cuestionó la situación, pese a encontrarla graciosa, y apuntó a que Neme representa “un sector masivo, grande, de gente que opta por gustarse entre hombres, para decirlo de un modo elegante” y que los homosexuales tendrían una amplia presencia en la televisión chilena.

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“Habemos también personas del otro mundo, de quienes nos gustan las mujeres, para decirlo en términos muy sencillos”, siguió, para luego añadir que: “Los varones que gustamos de las mujeres parecieran estar muy acallados, temerosos, subterráneos”.

Fiel a su estilo, el periodista de las mañanas de la señal no se quedó callado y le respondió en Instagram sin ningún tipo de filtro. “Yo encuentro que el inspector Vallejo tiene toda la razón. Le doy el crédito 100%. Esta industria está homosexualizada”, dijo.

“En lo único en lo que no le doy crédito es que a él le gustan las mujeres, porque la verdad yo nunca he conocido a una mujer que se haya acostado con él, por lo tanto, tengo derecho a dudar”, sentenció.

“En todo caso, con quién se acuesta la gente me tiene absolutamente sin cuidado; acuéstense con quien diablo quieran y díganselo al mundo”, concluyó en su breve mensaje.

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