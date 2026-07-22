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Camión con 400 cerdos vuelca en acceso a Ruta 78 y desata caótica emergencia en Talagante

El accidente obligó a restringir el tránsito mientras equipos de emergencia contenían a los animales. Carabineros también investiga una presunta sustracción de porcinos.

Nelson Quiroz

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Un camión que transportaba cerca de 400 cerdos volcó la mañana de este miércoles en el acceso desde la rotonda de avenida Talagante hacia la Ruta 78, en la Región Metropolitana, provocando una emergencia que obligó a restringir el tránsito y desplegar un operativo para contener a los animales que quedaron en la vía.

De acuerdo con Transporte Informa, el accidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas en el ramal que conecta con la Ruta 78 en dirección a la costa, por lo que se restringió una pista mientras personal municipal trabajaba en el control de los porcinos.

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Las autoridades llamaron a los conductores a reducir la velocidad y circular con precaución.

Según informó el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, a Canal 13, las primeras imágenes de las cámaras de seguridad indicarían que el camión circulaba a exceso de velocidad antes de perder el control y volcar. Aunque algunos animales murieron producto del impacto, la mayoría sobrevivió y fue recuperada por los equipos de emergencia.

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