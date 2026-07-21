“Yo estoy seguro de mi sexualidad”: conocido periodista responde tras ser utilizado como ejemplo en televisión

Este martes, el periodista de Mega, Karim Butte, decidió responder a los polémicos dichos del exinspector de la PDI, José Miguel Vallejo, quien lo cuestionó sobre su sexualidad.

La controversia ocurrió luego de que el exfuncionario de la PDI criticara la representación de los hombres en televisión y utilizara de ejemplo a Karim Butte, luego de que José Antonio Neme bromeara con una situación que vivió el periodista con un paraguas.

“José Antonio Neme perteneces a un sector masivo, grande, de gente que opta por gustarse entre hombres, para decirlo de un modo elegante”, expresó.

“El señor Karim Butte, hasta donde yo recuerdo, en Chilevisión era un fiel exponente de la virilidad, era un varón, y muchas mujeres dentro del canal se derretían por él justamente por eso”, afirmó.

Karim Butte respondió a los dichos de José Miguel Vallejo

Durante esta jornada, Karim Butte decidió responder a los dichos de Vallejo y le envió un mensaje a Camilísima de Zona de Estrellas.

“La verdad, me tiene sin cuidado lo que diga el Inspector Vallejos. Yo estoy muy seguro de mi sexualidad, saludos”, comentó.