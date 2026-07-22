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Clásico comediante chileno echa al agua a Kramer: asegura que lo formó y que hoy no lo reconoce por culpa de la esposa

“Yo ayudé a mucha gente a triunfar, a ganar mucha plata, a ser muy conocido”, afirmó en una entrevista con Mauricio Medina.

Javier Méndez

Clásico comediante chileno echa al agua a Kramer: asegura que lo formó y que hoy no lo reconoce por culpa de la esposa

Esta semana el humorista chileno Jorge Pérez Videla lanzó un dardo contra Stefan Kramer. En un diálogo con Mauricio Medina en el programa El Overol en YouTube, el creativo se sinceró.

“Yo ayudé a mucha gente a triunfar, a ganar mucha plata, a ser muy conocida y hoy no lo reconocen”, aseguró el artista que ha dedicado una gran parte de su carrera a estar detrás de escena formando a los que hacen reír.

“Las cosas que reconocen son ante situaciones adversas y no las situaciones donde tú levantaste a ese artista”, siguió.

A mí también me ha pasado con hartos... no voy a nombrar a ni un hue... no estoy ni ahí”, sostuvo el exmiembro de Dinamita Show.

“Tú también trabajaste con Kramer en un principio”, recordó la misma voz. “Sí, yo formé a Kramer igual como con Felipe Camiroaga y Luciano Avello”, respondió.

Luego vino la pregunta de rigor del entrevistador: “¿Kramer de repente ha reconocido eso o no?“.

“Nunca”, dijo tajante el profesor de comedia. “¿Y por qué crees tú?“, fue la contrapregunta. ”Yo creo que por la señora", añadió sin dudas.

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“¿Cómo la señora? ¿Qué tiene que ver una hue.. con la otra?”, cuestionó El Indio.

Una de las cosas por la cual nos separamos fue por el tema de que él quiso independizarse y tomar todas las decisiones. (Ahí) incluyó a la señora, después metió al suegro, al hermano de la señora, al otro hermano de la señora y ahí fue creciendo. Hoy tiene una tremenda productora y le va espectacular”, siguió.

Pese a todo, él mismo aclaró que está contento por el éxito del laureado imitador. “Tú preparas al artista no solo en el libreto, (también) en lo personal, en lo artístico, en la técnica, cosa que después esa persona crezca y se pueda desarrollar sola”, planteó sobre su método.

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