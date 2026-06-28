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“Son depredadores sexuales”: Hugo Valencia dispara con todo contra dos figuras de Mega y exige expulsión de reality

El periodista de farándula criticó a la producción del encierro luego de difundir un cuestionable diálogo entre los participantes.

Javier Méndez

“Son depredadores sexuales”: Hugo Valencia dispara con todo contra dos figuras de Mega y exige expulsión de reality

Esta semana el periodista Hugo Valencia lanzó una dura crítica a la producción del reality show de Mega Volverías con tu ex? 2.

El panelista de Zona de estrellas cuestionó la emisión de un polémico diálogo entre Rai Cerda y Carlos “Kaoto” Águila, dos de los participantes del encierro actualmente en emisión.

Este último dúo se refería a sus compañeras de encierro. Ahí surgieron frases como “cansado de dormir con la mujer que odio al lado mío”.

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Le exigiría a Mega, como televidente, que saque a estos dos chicos del reality. Es lo más fuerte que me ha tocado ver”, señaló Valencia en el programa del cable.

Luego recordó un episodio de otro programa similar en 2023, donde sí se eliminó a un participante tras un caso delicado.

“Es una situación después de una fiesta con alcohol. No lo vimos ni lo escuchamos y, aun así, expulsaron a uno de los favoritos y protagonistas de Gran Hermano“, explicó Valencia en referencia a Rubén, quien salió tras una denuncia de Scarlette.

“Ahora da lo mismo si Mega borra el capítulo o decide eliminarlo. Nos enteramos tres días después. Da lo mismo si ahora solo escuchamos cosas buenas, porque Chile ya se enteró”, siguió el comunicador.

“Como televidente, no quiero ver más a dos depredadores sexuales en un show”, concluyó.

Revisa a continuación el video de Rai Cerda y “Kaoto”:

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