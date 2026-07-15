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“Si se llega a abrir fuego acá, me espera mi gorda”: el crudo relato de Adriana Barrientos tras sufrir portonazo

“Habían dos que estaban con pistolas apuntándome en la cabeza”, recordó la panelista de farándula.

Sebastián Escares

“Si se llega a abrir fuego acá, me espera mi gorda”: el crudo relato de Adriana Barrientos tras sufrir portonazo

El pasado domingo, Adriana Barrientos fue víctima de un violento portonazo al salir de su domicilio a plena luz del día, en la comuna de Las Condes.

Durante el incidente, la panelista de farándula sufrió el robo de su vehículo, su celular y un reloj. Días después, se conoció que se recuperó el automóvil de la modelo.

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Este miércoles, la “Leona” en el programa Zona de Estrellas, se refirió al momento del asalto. “Me abren la puerta, me sacan, y cuando me sacan le quito el arma de fuego al que estaba ahí a mano. Le quito el arma de fuego y me doy cuenta de que es plástica, la tiro y empiezan a forcejear conmigo”, partió contando.

“Habían dos que estaban con pistolas apuntándome en la cabeza. Esas otras dos pistolas desconozco si es que eran de juguete o eran de verdad. Seguramente alguna de las cinco pistolas era de verdad, pero no estoy segura cual, la que yo tomé no era”, continuó.

No obstante, Barrientos dijo que en aquel momento recordó a su perrita, la cual falleció hace ocho meses atrás. “Empecé un forcejeo, bien complicado, no quería rendirme. Yo dije ‘aquí no tengo nada que perder, porque si es que llega a pasar algo y si se llega a abrir fuego acá me espera mi gorda’”, expresó.

“Cuando se acercan los cinco tipos yo de lo único que me acuerdo es de ella (su perrita). Llevo ocho meses y todavía no consigo una vida sin ella. La gente dirá ‘esta niña está loca, está enferma’, sí estoy yendo al psicólogo, pero yo no sé vivir sin mi peluda, sin ella”, sostuvo con evidente emoción.

En esa misma línea, manifestó que “cuando me pasó esto yo dije pase lo que pase yo voy a ganar porque yo voy a estar con ella. Seguramente uno de ellos disparaba y yo, en el minuto en que dispara, iba a poder abrazar a la gorda y a esta hora iba a estar jugando con ella, con las palomas en el cielo”.

“Entonces, no me importó. Porque si en ese minuto había que tomar una decisión yo prefería irme con ella a que quedarme”, concluyó.

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