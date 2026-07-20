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Sorpresa en el mercado chileno: es hermano de una figura de la UC y fichó por un grande de la B

Unión Española oficializó el fichaje de Nicolás Valencia, hermano del actual mediocampista de Universidad Católica, Jhojan Valencia.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Instagram @nv33_

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Unión Española anunció a su segundo refuerzo para afrontar la segunda rueda de la Primera B 2026. Se trata del volante chileno-colombiano Nicolás Valencia, quien es hermano del actual mediocampista de Universidad Católica, Jhojan Valencia.

“Proveniente de Boyacá Chicó de Colombia, el mediocampista se suma al plantel dirigido por el DT Ronald Fuentes, aportando intensidad, despliegue y calidad al mediocampo hispano", anunció el club a través de sus redes sociales.

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Valencia, de 25 años, nació en Valparaíso, aunque desarrolló su formación futbolística en Colombia, país donde realizó su debut profesional con la camiseta del Orsomarso SC.

Durante el primer semestre de 2026, el volante disputó 20 partidos con Boyacá Chicó entre la Liga Dimayor, la máxima categoría del fútbol colombiano, y la Copa Colombia, además de anotar un gol.

Tras la confirmación de su fichaje, Jhojan Valencia reaccionó en redes sociales a la llegada de su hermano a Unión Española y le dedicó un mensaje de apoyo. “Vamoooooos. La vas a romper”, escribió el mediocampista de la UC en la publicación del cuadro hispano.

Con esta incorporación, el elenco de Independencia sumó a su segundo refuerzo para la segunda rueda de la Primera B, luego de la llegada del delantero argentino Franco Ratotti, proveniente de Delfín de Ecuador.

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