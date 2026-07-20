Una promesa de La Roja cambia de club en el extranjero y da un paso clave en su carrera: fichaje oficial

Zidane Yáñez protagonizó uno de los movimientos más destacados del presente mercado de pases. El joven delantero chileno dejó el New York City FC y fue oficializado como nuevo refuerzo del Nashville SC, donde buscará concretar su esperado debut en la Major League Soccer (MLS).

“Anunciamos hoy la adquisición del delantero de 18 años Zidane Yañez, procedente del New York City FC, a cambio de 50.000 dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2027″, publicó el nuevo club del seleccionado nacional en sus redes sociales.

“Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial, y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol. Estamos encantados de incorporarlo oficialmente a nuestro club", declaró Mike Jacobs, gerente general del Nashville SC.

El futbolista nacido en Nueva Jersey ha hecho toda su carrera en el cuadro de la Gran Manzana, aunque profesionalmente solo ha jugado seis partidos en la MLS Next Pro, torneo de desarrollo que se disputa de forma paralela a la Primera División estadounidense.

Con la selección chilena, en tanto, Yáñez registra nueve goles en 22 partidos. El delantero fue parte del plantel que disputó el Mundial Sub 17 y el Sudamericano de la categoría en 2025, marcando un gol en cada certamen.

Por su parte, Nashville atraviesa un gran presente en la MLS, donde es el líder de la Conferencia Este. Los ‘coyotes’ suman 36 puntos en 15 partidos disputados, superando al Inter de Miami de Lionel Messi, quien lo sigue con 31 unidades.