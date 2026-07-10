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Unión Española se olvida de Piñeiro y anuncia el regreso de otro jugador que pasó por el Santa Laura: “Vuelve con toda la ilusión”

El atacante argentino Franco Ratotti se convirtió en nuevo refuerzo de los “hispanos” para este segundo semestre.

Daniel Ramírez

@ueoficial

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Unión Española anunció este viernes el regreso del atacante argentino Franco Ratotti, quien se convirtió en nuevo refuerzo del club para la segunda parte de la temporada en la Primera B.

“Tras defender nuestros colores el año pasado, Franco dejó una gran impresión por su entrega y ahora vuelve a la Catedral con toda la ilusión de aportar nuevamente al Rojo”, señaló el conjunto “hispano” a través de sus redes sociales.

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El delantero de 20 años vistió la camiseta de Unión Española durante el segundo semestre del 2025. En su paso por el elenco rojo, jugó diez partidos, marcó un gol y entregó dos asistencias.

Ratotti viene de un irregular primer semestre en el club Delfín, de la Primera División del fútbol ecuatoriano, donde disputó ocho encuentros, sin registrar goles ni asistencias.

De esta forma, Unión Española incorpora una nueva alternativa para su ataque, luego de que no prosperara su intento por concretar el regreso del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, quien recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo de América Mineiro.

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