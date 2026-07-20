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FOTO. Declaran alerta roja por desborde de río en cuatro comunas de la región de Valparaíso tras aumento crítico de caudal

La medida rige para Limache, Quintero, Concón y Quillota luego de que la estación hidrométrica “Puente Colmo” alcanzara valores de umbral Rojo.

Gonzalo Miranda

Foto referencial

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Un escenario de alto riesgo se vive en la zona central tras el reporte de la Dirección General de Aguas (DGA), el cual confirmó un incremento sostenido en el caudal medido por la estación hidrométrica “Puente Colmo”, sobrepasando el umbral Rojo de seguridad.

Esta situación representa un peligro directo de inundación para las poblaciones asentadas en las cercanías del curso de agua.

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Ante el inminente riesgo de anegamientos y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja por desborde para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota.

La medida entra en vigencia de manera inmediata y se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas e hidráulicas lo ameriten.

Despliegue de recursos de emergencia

La activación de la Alerta Roja faculta la movilización inmediata de todos los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para intervenir de forma rápida y controlar la emergencia, dada la severidad y extensión del evento que afecta a la cuenca.

Las autoridades reiteraron el llamado a los vecinos de los sectores aledaños al río a mantenerse informados por los canales oficiales, respetar las instrucciones de los organismos de socorro y evitar acercarse a las riberas o zonas de peligro.

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