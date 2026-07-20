Diego “Mono” Sánchez estalla contra el Gobierno por la catástrofe en Coquimbo y lanza dura acusación a un ministro / Sebastian Beltran Gaete

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país ha causado estragos en la Región de Coquimbo, con miles de personas afectadas y otras tantas aisladas producto de cortes en caminos.

Por lo mismo, ya se han iniciado campañas para ir en ayuda de los damnificados. Una de ellas es liderada por el portero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, quien a través de su cuenta de Instagram, está impulsando una colecta de alimentos.

Sin embargo, el “Mono” tampoco ha dudado en dar sus críticas al Gobierno de José Antonio Kast en torno a la situación que se está viviendo, en especial, contra el Ministro de Vivienda y Urbanización, Iván Poduje, por uno de sus dichos en torno a los desaparecidos por la catástrofe.

“Al diputado Manucheri sabemos que se le arranca la moto algunas veces. Está hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información. Sabemos que no se le puede pedir mucha seriedad, pero ahora, sabiendo que él es de la zona, tenga un poco de moderación”, dijo el político, a lo que el portero de los “Piratas” respondió sin pelos en la lengua.

“Dios mío”, escribió primero el arquero ante el video del ministro, para luego, en una historia que luego borró, señalar: “Mándenme información de personas que han perdido su rastro o están aisladas para subirlas. Ya que un güeón dijo que es falso, que no hay nadie perdido“, cerró el ”Mono" Sánchez.