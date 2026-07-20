;

FOTO y VIDEO. Diego “Mono” Sánchez estalla contra el Gobierno por la catástrofe en Coquimbo y lanza dura acusación a un ministro

El portero de Coquimbo Unido utilizó sus redes sociales para disparar contra dichos de Iván Poduje.

Javier Catalán

Diego “Mono” Sánchez estalla contra el Gobierno por la catástrofe en Coquimbo y lanza dura acusación a un ministro

Diego “Mono” Sánchez estalla contra el Gobierno por la catástrofe en Coquimbo y lanza dura acusación a un ministro / Sebastian Beltran Gaete

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país ha causado estragos en la Región de Coquimbo, con miles de personas afectadas y otras tantas aisladas producto de cortes en caminos.

Por lo mismo, ya se han iniciado campañas para ir en ayuda de los damnificados. Una de ellas es liderada por el portero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, quien a través de su cuenta de Instagram, está impulsando una colecta de alimentos.

Sin embargo, el “Mono” tampoco ha dudado en dar sus críticas al Gobierno de José Antonio Kast en torno a la situación que se está viviendo, en especial, contra el Ministro de Vivienda y Urbanización, Iván Poduje, por uno de sus dichos en torno a los desaparecidos por la catástrofe.

Revisa también:

ADN

Al diputado Manucheri sabemos que se le arranca la moto algunas veces. Está hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información. Sabemos que no se le puede pedir mucha seriedad, pero ahora, sabiendo que él es de la zona, tenga un poco de moderación”, dijo el político, a lo que el portero de los “Piratas” respondió sin pelos en la lengua.

“Dios mío”, escribió primero el arquero ante el video del ministro, para luego, en una historia que luego borró, señalar: “Mándenme información de personas que han perdido su rastro o están aisladas para subirlas. Ya que un güeón dijo que es falso, que no hay nadie perdido, cerró el ”Mono" Sánchez.

ADN

Captura: @diego13_sanchez

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad