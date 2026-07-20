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Megarreforma enfrenta nuevo obstáculo: PDG rechazará artículos clave y buscará llevar el proyecto a Comisión Mixta

La bancada objetará cambios al Sence, Sala Cuna, contribuciones y reconstrucción, pese a las gestiones del Ejecutivo.

Martín Neut

Parlamentarios del PDG

Parlamentarios del PDG / Oscar Guerra

El Partido de la Gente (PDG) acordó rechazar parte de las modificaciones que el Senado introdujo a la megarreforma, con el fin de que esos artículos sean revisados en una comisión mixta durante la votación de este martes en la Cámara de Diputados.

La decisión representa un obstáculo para el Gobierno, que buscaba despachar el proyecto sin una nueva instancia legislativa.

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La bancada votará en contra de los cambios al Sence, Sala Cuna, las compensaciones por el fin de las contribuciones para adultos mayores y el fondo de reconstrucción, con el objetivo de ampliar este último a las zonas del Norte Chico afectadas por el reciente sistema frontal.

En paralelo, respaldará la norma que incorpora el derecho al olvido bancario.

“La solución no puede ser eliminar recursos”

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que la decisión busca perfeccionar la iniciativa. “Hemos decidido hacer un aporte a la discusión pública (...) habilitar los puntos de Sence, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y las compensaciones de las contribuciones para que se vayan a mixta y podamos ver puntos de mejora", señaló.

Además, defendió revisar los cambios al Sence: “La solución no puede ser eliminar recursos, nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo (...) la forma no es desmantelar el Sence".

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Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG) / Oscar Guerra

La definición se adoptó tras varios días de conversaciones internas, aunque el partido mantiene la opción de que algunos diputados ejerzan la denominada “green card”.

“Siempre hemos conversado con ellos”

Al respecto, el secretario general del PDG, Franco Parisi, indicó en radio Agricultura que “la green card es para cada uno de los diputados, la pueden ocupar cuando ellos quieren, pero yo creo que va a haber un voto mayoritario".

Durante la jornada, el Ejecutivo intensificó las gestiones para conseguir el respaldo de la bancada. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que “siempre hemos conversado con ellos, se han mostrado abiertos (...) y esperamos llegar a buen puerto".

Antes de conocerse la decisión, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, expresó que esperaba que el PDG entregara “respaldo a la iniciativa”.

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