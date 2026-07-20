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FOTO. Esposa e hijos de futbolista chileno sufren violento asalto: “Les robaron todo”

Nicolás Peñailillo dio a conocer el robo que sufrió su familia en un servicentro en la Ruta 68.

Javier Catalán

Foto: @nicopenailillo7

Foto: @nicopenailillo7

Nicolás Peñailillo, futbolista chileno con pasos por Unión Española, Deportes Limache y otros clubes del fútbol nacional, confirmó que su esposa y sus hijos fueron víctimas del robo de su automóvil.

La afectada es Gianina Margas, empresaria e hija de Javier Margas, histórico defensor de Colo Colo y de la selección chilena, quien sufrió el asalto en un servicentro de la Ruta 68.

La noticia fue dada a conocer por el propio Peñailillo, quien, a través de sus redes sociales, solicitó ayuda para dar con los delincuentes.

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Acaban de asaltar a mi esposa y a mis hijos en la Copec de la Ruta 68. Les robaron todo. Por favor, si alguien ve una camioneta blanca marca Chevrolet Traverse, patente SWTH 12, hablarme directo. Mis hijos tenían todas sus cosas y mi esposa igual. ¡Por favor!”, escribió el ex Unión Española en su cuenta de Instagram.

ADN

Captura: @nicopenailillo7

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