La figura de la U que Fernando Gago no quiere arriesgar en el regreso de la Liga de Primera

La Universidad de Chile se prepara para el retorno de la Liga de Primera este fin de semana, con un duelo ante Audax Italiano como primer escollo.

Los azules deberán visitar el Bicentenario de La Florida el domingo 26 de julio, con la misión de ganar y comenzar a escalar puestos en la tabla, aunque podrían contar con una importante baja para el encuentro.

Según informó TNT Sports, Matías Zaldivia es la principal duda que tiene Fernando Gago para su citación de cara al choque ante los itálicos, pese a ya estar recuperado del desgarro que sufrió en el femoral.

El entrenador argentino no quiere arriesgar al defensor central haciéndolo jugar en el complejo césped sintético de La Florida, ya que esta superficie suele ser propensa a recaídas en molestias musculares como la que sufrió el ex Colo Colo.

Quien sí estará disponible es Eduardo Vargas, que ya se encuentra recuperado del golpe en las costillas que sufrió ante O’Higgins por la fecha 13 del torneo nacional, el pasado 18 de junio.