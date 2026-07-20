En la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio, nuestros panelistas comentaron la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la celebración de los europeos y los incidentes al final del encuentro.

Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas escucharon las palabras de Guillermo Orellana, arquero de Provincial Ovalle, quien perdió su casa con el sistema frontal que azota a la Región de Coquimbo.

Además, supieron del arquero que será nuevo refuerzo de Colo Colo y la oferta que enviaron los albos para firmar a Diego Valdés.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.