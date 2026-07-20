VIDEO. Los Tenores, entre la final del Mundial 2026 y los refuerzos que se acercan a Colo Colo
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también escucharon las palabras de Guillermo Orellana, arquero chileno que perdió su casa producto del sistema frontal en la Región de Coquimbo.
En la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio, nuestros panelistas comentaron la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la celebración de los europeos y los incidentes al final del encuentro.
Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas escucharon las palabras de Guillermo Orellana, arquero de Provincial Ovalle, quien perdió su casa con el sistema frontal que azota a la Región de Coquimbo.
Además, supieron del arquero que será nuevo refuerzo de Colo Colo y la oferta que enviaron los albos para firmar a Diego Valdés.
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Revive la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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