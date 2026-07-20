;

VIDEO. Los Tenores, entre la final del Mundial 2026 y los refuerzos que se acercan a Colo Colo

En el programa de este lunes, nuestros panelistas también escucharon las palabras de Guillermo Orellana, arquero chileno que perdió su casa producto del sistema frontal en la Región de Coquimbo.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio, nuestros panelistas comentaron la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la celebración de los europeos y los incidentes al final del encuentro.

Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas escucharon las palabras de Guillermo Orellana, arquero de Provincial Ovalle, quien perdió su casa con el sistema frontal que azota a la Región de Coquimbo.

Además, supieron del arquero que será nuevo refuerzo de Colo Colo y la oferta que enviaron los albos para firmar a Diego Valdés.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 20 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad