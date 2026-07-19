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VIDEO. Se borda su segunda estrella: España le quita la corona a Argentina y es el nuevo campeón del mundo

Un golazo de Ferrán Torres en el tiempo suplementario desniveló un partido que los ‘hispanos’ buscaron desde el primer minuto.

Gonzalo Miranda

Carlos Madariaga

España es el nuevo campeón del mundo | Getty Images

España es el nuevo campeón del mundo | Getty Images

Este domingo por la tarde, en Nueva York, el Mundial 2026 llegó a su final con el definitivo encuentro entre España y Argentina para determinar a la mejor selección del mundo por los próximos cuatros años.

Los primeros 15 minutos fueron dominados por el conjunto ‘hispano’, que se mostró más incisivo para atacar. Por lo mismo, Lamine Yamal estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades tras las distracción de la defensa ‘trasandina’.

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Sin embargo, el campeón del mundo despertó poco a poco y sin inquetar mucho a Unai Simón, portero de los españoles, tomó el control del partido, pero sin llevar demasiado peligro al arco de España.

Cerrando el primer tiempo, la ‘albiceleste’ lamentó la temprana lesión de Lisandro Martínez, que minutos antes había sio amonestado. En su reemplazo ingresó Nicolás Otamendi. Sin hacerse daños, ambos se fueron al descanso empatando 0-0.

Al igual que el inicio del partido, en los primeros 15 minutos del complemento España salió con todo a buscar un gol ante una Argetina que le costó muchísimo salir de su área. La presión ‘hispana’ era asfiaxiante para los ‘trasandinos’.

Y no solo fueron los primeros 15 minutos, sino que en realidad todo el segundo tiempo. El campeón de Europa no le dio espacio alguno al monarca de América para hacer su fútbol y por ello es que los españoles manejaron a placer la pelota y cuando no la tenían, la presión era asfixiante para los argentinos.

En los descuentos, a solo minutos de irse al alargue, Argentina se quedó con un jugador menos: Enzo Fernández se ganó dos cartulinas amarillas en menos de 10 minutos y dejó a los ‘trasandinos’ con 10 hombres para los 30 minutos restantes.

Ya en el alargue, tal como dice el dicho “tanto va el cántaro al agua“, España finalmente encontró premio. En el segundo tiempo complementario, un pivoteo fue aprovechado de gran forma por Ferrán Torres para abrir el marcador en el MetLife Stadium.

De esta forma, España se borda la segunda estrella de su historia y 16 años despues, se consagra como la mejor selección del mundo.

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