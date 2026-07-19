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Colo Colo remece el mercado: arquero mundialista es nuevo refuerzo del “Cacique”

Tras varias semanas de negociaciones, el cuadro albo alcanzó un acuerdo para incorporar al uruguayo Santiago Mele.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo finalmente encontró al arquero que buscaba para reforzar su plantel. Tras varias semanas de negociaciones, el cuadro albo alcanzó un acuerdo para incorporar al uruguayo Santiago Mele.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de fichajes, el guardameta de 28 años se unirá al “Cacique” en calidad de préstamo por un año, cedido por Monterrey. La operación incluye una opción de compra por el meta charrúa, en caso de que los albos quieran adquirir su pase de forma definitiva.

Otro nombre que sonó para el arco de Colo Colo fue el de Vozinha, golero de Cabo Verde que tuvo una sorprendente actuación en el Mundial 2026. Sin embargo, esa posibilidad quedó completamente descartada. “Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento”, aseguró Merlo.

Santiago Mele llega a Colo Colo tras haber integrado la selección de Uruguay que disputó el Mundial 2026. En dicha cita planetaria, el arquero fue suplente en los tres partidos de la fase de grupos.

ADN

Santiago Mele en el Mundial 2026 / Getty Images / Eston Parker/ISI Photos

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