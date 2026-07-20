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Colo Colo acelera por Diego Valdés: envía oferta formal y establece la fecha para concretar su fichaje

Según información de ADN Deportes, Blanco y Negro espera un último detalle para firmar al volante chileno.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Getty Images

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A solo días del inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, Colo Colo a puesto el pie en el acelerador con respecto a sus refuerzos en el mercado invernal.

Tal como adelantamos en este medio, Blanco y Negro tendría cerrada la incorporación de Santiago Mele, arquero uruguayo, cumpliendo así uno de los deseos de Fernando Ortiz, pero no sería el único detalle que la dirigencia alba tendría con el entrenador.

Esto, porque según información de ADN Deportes, Diego Valdés ya tiene en sus manos una propuesta contractual de Colo Colo, la cual está analizando. Sin embargo, esperan por una situación que antes debe resolver el futbolista y su entorno.

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Y es que, desde Blanco y Negro, esperan que el volante ofensivo chileno consiga romper anticipadamente su contrato con Vélez Sarsfield, para así firmarlo como jugador libre, evitando pagar un monto para retirarlo de su actual club.

Cabe mencionar que, tal como informamos anteriormente, el cuadro trasandino mantiene una deuda con el ex seleccionado de La Roja, a quien no le han pagado los últimos tres meses de sueldo.

La negociación, que está siendo manejada directamente por el presidente albo, Aníbal Mosa, parece entrar en la recta final. De todas formas, el plazo que se ponen en Colo Colo para abrochar a Diego Valdés es el viernes 24 de julio, mismo día en que recibirán a Deportes Limache en el retorno al torneo nacional.

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