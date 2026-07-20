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La FIFA inicia una investigación contra Argentina por los incidentes tras la final del Mundial 2026 ante España

El ente rector del fútbol mundial analizará los informes arbitrales y las imágenes antes de resolver posibles sanciones contra los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la “Abiceleste”.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

La FIFA inició una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por la selección argentina luego de perder la final del Mundial 2026 por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Según pudo confirmar EFE, el ente rector del fútbol mundial designó a un instructor para revisar los informes arbitrales y las imágenes del partido antes de determinar posibles sanciones en contra de los involucrados.

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Los principales jugadores de la “Abiceleste” que están apuntados son Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, quienes estuvieron involucrados en distintas agresiones y forcejeos con futbolistas españoles.

Los incidentes se iniciaron cuando Molina agredió a Rodri, elegido como el mejor jugador del Mundial una vez finalizado el partido. Posteriormente, Paredes protagonizó un cruce con Eric García y Gavi, mientras que Ayala fue captado golpeando en el rostro a Dani Olmo.

Por ahora, la FIFA revisará los antecedentes de los incidentes y, una vez concluida la investigación, podría aplicar sanciones disciplinarias a los jugadores y el miembro del cuerpo técnico trasandino.

Esta investigación se suma al expediente que la FIFA ya abrió contra Argentina por la exhibición de una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria en semifinales ante Inglaterra, situación que también podría derivar en sanciones para la “Albiceleste”.

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