Daños por temporal se disparan: pérdidas ya alcanzan los US$400 millones y golpean nuevos sectores productivos

El impacto económico del sistema frontal continúa aumentando. Un nuevo catastro de la consultora Colliers elevó a US$400 millones las pérdidas preliminares en agricultura, viviendas y obras públicas, el doble de la estimación entregada el domingo.

A ello se suman los primeros balances del comercio y la pequeña minería, que también reportan daños por las intensas lluvias. El informe atribuye las pérdidas a inundaciones, desbordes de ríos, activación de quebradas y fuertes vientos entre Atacama y Biobío.

En comunas como Huasco, Alto del Carmen, Monte Patria, Combarbalá e Illapel se registran daños en infraestructura de riego, caminos y otras instalaciones productivas.

Cifra que podría llegar a US$19 millones

La Cámara Nacional de Comercio estimó pérdidas superiores a US$14,3 millones en las 31 comunas más afectadas, cifra que podría llegar a US$19 millones si la emergencia se prolonga.

En paralelo, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) advirtió que más de 600 pequeños productores enfrentan problemas por daños en caminos y accesos. Su presidente, Jorge Riesco, afirmó que “cientos de productores enfrentan una situación muy compleja” y requieren apoyo para reactivar sus faenas.

Desde el Gobierno aseguraron que existen recursos para responder a la emergencia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “el gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde”, mientras se determina cuánto financiamiento provendrá de reasignaciones y cuánto corresponderá a recursos adicionales.

Agencia Uno Ampliar

“No debieran registrar alzas significativas”

En tanto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anticipó que solo en la región de Coquimbo los daños serán de “varios cientos de millones de dólares”, considerando las afectaciones en infraestructura vial, sistemas fluviales, agua potable, energía y telecomunicaciones.

Aunque el abastecimiento de alimentos se mantiene, la Sociedad Nacional de Agricultura informó una menor llegada de productos a Lo Valledor durante el fin de semana.

Pese a ello, su presidente, Antonio Walker, aseguró que “los precios no debieran registrar alzas significativas”, mientras economistas proyectan un impacto acotado y transitorio sobre la actividad económica y la inflación.