Cámara Nacional de Comercio entrega cálculo de pérdidas para sector minoristas tras lluvias por sistema frontal en Chile

El masivo sistema frontal que atraviesa el país no solo ha dejado estragos estructurales, sino que está provocando un profundo impacto económico. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) manifestó su extrema preocupación por los efectos del temporal, advirtiendo que a nivel nacional las pérdidas totales para el comercio minorista podrían situarse entre los US$ 20 y US$ 25 millones al cuarto día de la emergencia.

El gremio precisó que la mayor parte del daño se concentra en la Región de Coquimbo, donde las mermas se calculan entre los US$ 9,9 millones y los US$ 12,1 millones. El análisis estadístico de la CNC consideró a más de 30.500 empresas del comercio minorista ubicadas en las 31 comunas más golpeadas a lo largo de nueve regiones del país.

El desastre en el comercio de barrio y el turismo

El impacto del sistema frontal ha sido particularmente severo para los pequeños negocios, tales como almacenes, panaderías, restaurantes, farmacias independientes y peluquerías, los cuales han sufrido por las inundaciones y los prolongados cortes de energía.

La CNC explicó que la interrupción eléctrica ha significado la pérdida inmediata de productos perecibles al romperse la cadena de frío, provocando además daños en equipamiento vital y la imposibilidad de recibir pagos electrónicos. En contraste, las grandes empresas del sector han logrado mantener sus operaciones casi con normalidad gracias a que cuentan con infraestructura de respaldo energético.

A este complejo escenario comercial se suma el golpe al rubro turístico, luego de que la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) confirmara la suspensión de los vuelos desde y hacia La Serena debido a las malas condiciones de la pista generadas por la emergencia meteorológica.

Las exigencias de urgencia al Gobierno

Frente al inminente riesgo de quiebras y destrucción de puestos de trabajo, la CNC instó al Gobierno a implementar un plan extraordinario de apoyo para las empresas afectadas, argumentando que “proteger a las pymes es proteger el empleo”. El petitorio oficial incluye las siguientes medidas: