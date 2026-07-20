Hallan sin vida a mujer desaparecida tras nevazón que afectó a sector cordillerano de Alto del Carmen, región de Atacama

Una mujer de 52 años falleció tras quedar atrapada por una avalancha de nieve en el sector Juntas de Valeriano, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, en medio del sistema frontal que afecta al país.

El hecho ocurrió en una zona cordillerana ubicada a unos 70 kilómetros al interior de la Plaza de Armas de Alto del Carmen, donde una intensa nevazón provocó un alud que dejó a la víctima atrapada al interior de una vivienda.

En el lugar también se encontraba un hombre de 70 años, quien fue rescatado con vida.

Luego de varias horas de búsqueda, vecinos y equipos de emergencia lograron encontrar el cuerpo de la mujer, pese a las dificultades de acceso y las condiciones meteorológicas adversas.

Con este fallecimiento, la cifra de personas fallecidas por el sistema frontal asciende a siete víctimas. La emergencia mantiene a la provincia del Huasco entre las zonas más afectadas por las intensas precipitaciones y acumulación de nieve.