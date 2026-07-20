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Sistema frontal deja más de 100 mil clientes sin luz: región de Coquimbo concentra la emergencia

El evento meteorológico provocó interrupciones del servicio en 16 regiones, mientras autoridades mantienen monitoreo por nuevas precipitaciones.

Martín Neut

Sistema frontal deja más de 100 mil clientes sin luz: región de Coquimbo concentra la emergencia

Sistema frontal deja más de 100 mil clientes sin luz: región de Coquimbo concentra la emergencia / Getty Images

El sistema frontal que afecta al país mantiene a 107.910 clientes sin suministro eléctrico, según el último balance actualizado. La mayor afectación se concentra en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía.

Según información de SEC, Coquimbo lidera los cortes con 52.370 clientes sin energía, seguida por Valparaíso, con 36.286 usuarios afectados.

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Ambas regiones reúnen la mayoría de los cortes registrados, en medio de las intensas precipitaciones que llevaron al Gobierno a decretar zona de catástrofe en Coquimbo y Huasco.

En el norte, Atacama contabiliza 4.435 clientes sin luz y Antofagasta 897, mientras que Tarapacá y Arica y Parinacota registran 7 y 8 afectados, respectivamente.

6.830 clientes sin suministro en la RM

En la zona centro, la Región Metropolitana suma 6.830 clientes sin suministro, mientras que O’Higgins alcanza los 379 afectados y Maule 256.

En el sur del país, La Araucanía registra 15.429 clientes sin electricidad, seguida por Biobío (1.887), Los Ríos (1.636) y Los Lagos (1.468). También se reportan cortes en Ñuble (500), Aysén (116) y Magallanes (6).

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema frontal, que continuará con precipitaciones en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, mientras se analiza la llegada de un nuevo evento meteorológico durante el fin de semana.

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Cliente sin luz este lunes por sistema frontal | Captura de pantalla

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