España campeón del Mundial 2026: ¿cuánto será el premio en dinero que ganarán los jugadores? / Alex Pantling - FIFA

España hizo historia tras ganar el Mundial por segunda vez al imponerse en el alargue ante Argentina en Nueva York.

Los hispanos han completado una secuencia victoriosa en los últimos años, sumándole también la Eurocopa 2024.

Ante esto, no era raro que el elenco de Luis de la Fuente fuera candidato a quedarse con la Copa del Mundo, cuestión que llevó a la Real Federación Española de Fútbol a un temprano acuerdo para los premios.

Según información de Cadena COPE, los capitanes de España cerraron las primas con el mandamás del balompié hispano, Rafael Louzán, en marzo.

Así las cosas, tanto la Real Federación Española de Fútbol como los futbolistas celebrarán el haber obtenido el mayor premio en dinero de un Mundial, pues FIFA les dará 50 millones de dólares a repartir, superando los 43 milones de la divisa norteamericana que ganó Argentina en Qatar 2022.

Según el medio antes citado, el 45% del dinero irá directamente a los jugadores, lo que implica que cada futbolista campeón del Mundo con España se llevaría cerca de 990.000 dólares (cerca de 925 millones de pesos).