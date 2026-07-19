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VIDEO. Trump casi vuelve a robarse el show en una premiación FIFA: así fue el incómodo momento durante la celebración de España

El mandatario estadounidense fue pifiado al ingresar a la cancha para ser parte de la ceremonia de premiación, donde estuvo cerca de repetir el bochorno del Mundial de Clubes.

Carlos Madariaga

Trump casi vuelve a robarse el show en una premiación FIFA: así fue el incómodo momento durante la celebración de España

Trump casi vuelve a robarse el show en una premiación FIFA: así fue el incómodo momento durante la celebración de España / Hector Vivas - FIFA

Donald Trump no pasó desapercibido durante su presencia por primera y única vez en un partido del Mundial 2026.

Al hecho de tocar el trofeo planetario durante el desarrollo de la final, en virtud de su cargo como mandatario, el presidente de Estados Unidos también estuvo presente tras el encuentro en la cancha del MetLife Stadium, entre las pifias del público.

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Todo para ser parte de la ceremonia de premiación, donde entregó las medallas a los planeles de España y Argentina.

Sin embargo, tampoco pasó desapercibido cuando acompañó a Gianni Infantino cuando el presidente de FIFA le entregó la Copa del Mundo al capitán hispano, Rodrigo Hernández.

Donald Trump intercambió algunas palabras con Gavi y, cuando parecía quedarse junto al dueño de la jineta en España como para acompañarlo a levantar el trofeo, fue amablemente sacado a un costado de la escena, evitando el bochorno del Mundial de Clubes el año pasado, cuando estuvo en pleno centro del festejo del Chelsea.

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