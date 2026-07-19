“Tendríamos que haberlo solucionado antes”: Luis de la Fuente y los méritos de España para ser campeón / Hannah Peters - FIFA

Luis de la Fuente logró el mayor hito de su carrera como entrenador tras consagrarse campeón con España del Mundial 2026.

“Orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo con esta idea, siendo fieles a ella, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con un potencial excepcional. Es orgullo porque haberles acompañado en este trayecto es un honor”, dijo el DT tras el encuentro, valorando el completar una racha de 38 partidos seguidos sin perder que también les significó ganar la Eurocopa en 2024.

“Estoy muy emocionado, hemos hablado mucho con los jugadores. Me decían que han ganado todo y eso es maravilloso. Son un ejemplo para el deporte y la juventud española. Juntos somos más fuertes, que eso no le quepa duda a nadie”, comentó, valorando también el hito histórico que le significará a Ferran Torres ser el autor del gol del título.

“Se lo ha ganado, se lo merece, es un gran trabajador del fútbol, un gran talento y se lo merece. Me alegro muchísimo por él. Hay futbolistas que han sufrido mucho y merecen éxitos como este”, aseguró de la Fuente, valorando los merecimientos de España para ganarle a Argentina.

“Era una final. Hemos hecho un muy buen partido, creo que tendríamos que haberlo solucionado antes. Solo ha impedido el ir por delante en el marcador las grandes paradas del Dibu Martínez. Esto demuestra que ganar cuesta mucho, por eso hay que ponerlo en valor cuando se consigue”, cerró el DT campeón.