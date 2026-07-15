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El campeón del Mundial 2026 ganará casi el doble que el de la Champions: la cifra récord que pagará la FIFA

La Copa del Mundo 2026 no solo coronará al mejor equipo del planeta, sino también al campeón mejor premiado de la historia.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Mundial 2026. España se transformó en el primer finalista del torneo luego de vencer a Francia en semifinales, mientras que el segundo boleto a la definición se decidirá esta tarde en el duelo entre Argentina e Inglaterra.

Con el título a un paso, las selecciones que siguen en carrera no solo luchan por la gloria deportiva, sino también por un histórico premio económico.

La FIFA aumentó el monto destinado al campeón para esta edición y el equipo que levante el trofeo recibirá 50 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de los Mundiales. El incremento es significativo si se compara con Qatar 2022, donde Argentina obtuvo 43 millones de dólares tras conquistar el título.

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La comparación con los premios de la Champions, la Euro y la Copa América

El premio que se llevará el campeón del Mundial 2026 representa casi el doble de los 28 millones de dólares que obtuvo el PSG tras ganar la Champions League este año.

También supera ampliamente los 18 millones de dólares que recibió Argentina por conquistar la Copa América 2024 y los 32 millones que se embolsó España tras quedarse con la Eurocopa 2024.

Así las cosas, la Copa del Mundo 2026 no solo coronará al mejor equipo del planeta, sino también al campeón mejor premiado de la historia.

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