La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra estuvo caliente desde antes que iniciara al duelo hasta que se terminó, con los trasandinos quedándose con el triunfo de manera épica.

Uno que estuvo casi siempre metidos en las discusiones durante el compromiso fue Jude Bellingham, quien en más de una ocasión terminó cara a cara con alguno de sus rivales, lo que le significó ser el flanco de todas las provocaciones tras terminar el duelo.

Una vez el juez pitó el final del encuentro, Cristian Romero, en vez de festejar el pase a la final del mundo, miró fijamente al volante del Real Madrid y comenzó gritarle cosas, a lo que el inglés no respondió, quedándose completamente inmóvil.

Sin embargo, más tarde Bellingham sí explotaría, pero no contra el “Cuti”, sino que contra Valentín Barco, a quien le dio un manotazo en la nuca mientras celebrara junto a otro compañeros.

Ahora, Argentina deberá jugar la final del Mundial 2026 ante España el próximo domingo 19 de julio, mientras que Inglaterra se medirá ante Francia por el tercer y cuarto puesto el sábado anterior.