Messi habla tras eliminar a Inglaterra y emociona a Argentina con su mensaje: “No es una victoria más, el pueblo...”

Lionel Messi volvió a vivir una noche histórica con la camiseta de Argentina. Luego del triunfo 2-1 ante Inglaterra que instaló a la “Abiceleste” en la final del Mundial 2026, el capitán trasandino habló con una emoción especial y describió lo que significó el partido en Atlanta.

“Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió”, declaró el ‘10′, quien aportó dos asistencias en la semifinal, en diálogo con TyC Sports.

Respecto al significado que tiene el triunfo frente al conjunto inglés, Messi sostuvo que “no era una victoria más, era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también, y nos metió en una nueva final del mundo”.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y es una felicidad enorme", agregó.

La felicidad de Lionel Messi

En esa línea, el astro argentino destacó la resiliencia que tuvo el equipo de Lionel Scaloni para revertir el marcador. “Es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final. Es impresionante", afirmó.

“Este grupo no me sorprende a mí, conozco y sabemos de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía duda por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo", remarcó.

Finalmente, Lionel Messi le dejó un mensaje al pueblo argentino. “Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo. Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera", concluyó.