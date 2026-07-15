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FOTO. Vidal celebró el triunfo de Argentina junto a compañeros de Colo Colo y lanzó duro mensaje a Inglaterra: “Cago...”

El “King” mostró a través de sus redes sociales el festejo de Javier Correa y Maximiliano Romero.

Javier Catalán

Foto: Getty Images y Agencia Uno

Foto: Getty Images y Agencia Uno

Colo Colo se encuentra realizando su intertemporada en Colombia, pero la fiebre mundialera llega a todo los rincones del planeta y el plantel albo no se quiso perder la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Fue Arturo Vidal, quien a través de su cuenta de Instagram, mostró a los jugadores argentinos del plantel, Javier Correa y Maximiliano Romero, festejando el triunfo de la albiceleste, dejando un contundente mensaje a la selección británica.

“Merecido”, escribió el “King” en la fotografía, acompañado de dos emoticones de huevos y la bandera de Argentina, haciendo alusión al esfuerzo que realizó la selección trasandina para remontar el encuentro.

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Muy por el contrario, el comentario para los “Tres Leones” fue bastante duro. “Ingleses cagones”, describió el volante albo, opinión que más de uno compartirá.

Cabe mencionar que, en sus predicciones, Arturo Vidal puso a España e Inglaterra en la final, por lo que su pronóstico falló.

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Captura: @kingarturo23oficial

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