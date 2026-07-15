Oficial: Deportes Concepción y Limache concretan el intercambio de jugadores más inesperado del mercado
Dos exseleccionados chilenos pasan de una vereda a la otra para la segunda rueda del torneo nacional.
El mercado de fichajes siempre deja grandes historias que contar y, en esta ocasión, el movimiento más inesperado lo acaban de completar Deportes Concepción y Deportes Limache.
Ambos clubes de la Liga de Primera hicieron oficial un trueque de futbolistas, en el que dos exseleccionados chilenos pasarán de un club a otro.
En el caso del cuadro lila, se hacen con los servicios de Joaquín Montecinos, extremo de 30 años que llega tras alternar titularidades y suplencias en el elenco “cervecero”.
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El ex O’Higgins tuvo una comentada presentación en redes sociales, en la cual aparece vistiendo la camiseta del “León de Collao”, mientras mira hacia abajo a Neymar, Casemiro y Thiago Silva, haciendo alusión a su recordada anécdota enfrentando a Brasil con La Roja.
La otra cara del intercambio es Leonardo Valencia, quien parte de Collao a Limache tras una compleja primera rueda en el sur.
El volante ofensivo llegó a Concepción como el fichaje estelar de su mercado veraniego, pero no terminó de cumplir las expectativas y acabó con una relación muy tensa con la hinchada lila. Ahora en el “tomatero”, intentará volver a ser ese jugador que tantas cifras generó con Audax Italiano el 2025.
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