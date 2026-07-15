Detective de la PDI es baleado al frustrar un robo en Padre Hurtado: se encuentra fuera de riesgo vital

Un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido a bala la tarde de este miércoles mientras intentaba frustrar un robo en la comuna de Padre Hurtado, en la región Metropolitana. El funcionario se encuentra fuera de riesgo vital y el caso es investigado.

Según los antecedentes preliminares, el policía advirtió a un grupo de delincuentes que sustraía especies desde un vehículo estacionado y que además intentaba robar el automóvil.

Al ser descubierto, uno de los sujetos disparó contra el detective, impactándolo en el muslo de la pierna derecha. El funcionario repelió el ataque efectuando tres disparos, aunque hasta el momento se desconoce si alguno de los involucrados resultó herido.

Funcionario fuera de peligro

Los delincuentes huyeron con diversas especies sustraídas desde el vehículo, sin lograr concretar el robo del automóvil.

Tras el hecho, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el detective permanece “fuera de peligro en el Hospital de Carabineros, cosa que nos alegra especialmente".

Asimismo, indicó que lo ocurrido “va a ser parte de una investigación” y destacó que “entendemos que el robo fue frustrado, y eso, evidentemente, es una circunstancia que nos parece digna de destacar”.