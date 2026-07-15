Inglaterra, una vez más, dejó pasar una oportunidad única de conseguir su segundo título en la historia, luego del Mundial obtenido en 1966.

Los “Tres Leones” tuvieron que ver como Argentina les remontó el partido en los últimos minutos de la semifinal de la Copa del Mundo, algo que se veía venir tras los cambio ultradefensivos de Thomas Tuchel.

Uno que no se tomo para nada bien la eliminación fue Jude Bellingham, que tras terminar el encuentro, golpeó por detrás a un jugador argentino que festejaba con sus compañeros.

El agredido fue Valentín Barco, quien sin motivo aparente, recibió una cachetada en la nuca por parte del mediocampista del Real Madrid, que luego siguió recriminándole a base de empujones, desatando una pequeña trifulca.

Tras aquello, Bellingham se retiró de la cancha entre lágrimas, asumiendo la realidad de ser eliminado de la Copa del Mundo. Mientras, de las gradas no tardaron en cargar contra él.

Horrible lo de Jude Bellingham al final.



Le pega a Barco, de 21, por la espalda a traición y totalmente sin provocación. Mal perdedor le queda pequeño. pic.twitter.com/m8ppfwhjeA — César Báez (@cesarbaezc) July 15, 2026