El destino los pondrá cara a cara en la final del Mundial: la historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas. España y Argentina se medirán el próximo domingo 19 de julio por la Copa del Mundo, con un duelo generacional que en Barcelona llevan mucho tiempo esperando.

Por primera vez, Lamine Yamal y Lionel Messi se enfrentarán en un partido oficial. El mejor jugador en la historia del club blaugrana, y el destinado a seguir sus pasos desde que era un bebé y la “Pulga” lo cargó en sus brazos.

Foto: UNICEF Ampliar

Tras confirmarse la final, se volvió a viralizar la imagen del argentino bañando al español, cuando este todavía era un lactante. Muchos creen que la foto no es real, pero lo cierto es que no se trata de ningún montaje, y tiene una increíble historia detrás.

La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal

Todo se remonta a diciembre del 2007, cuando en colaboración entre UNICEF y la Fundación FC Barcelona, se lanzó un calendario benéfico, donde familias podían postular a una sesión fotográfica con futbolistas del plantel español.

Los padres de Lamine tuvieron la fortuna de ser seleccionados en un sorteo junto a otras familias, y por puras casualidades de la vida, les tocó colaborar con Messi, que por ese entonces solo tenía 20 años. En cambio, Yamal solo tenía meses de vida.

El propio Lamine reconoció que cuando vio la imagen por primera vez en la web, creyó que era falsa, pero su familia le confirmó que realmente sí sucedió. Por otro lado, Messi nunca ha hablado sobre el tema.

Nadie se imaginó que aquel bebé que estuvo en las manos de “Leo”, terminaría siendo el llamado a ser su sucesor en el FC Barcelona, luego de que el argentino dejara un legado imborrable en el club.