Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2023 y 2025 por falla técnica: estos son los 2 modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para algunos modelos de vehículos debido a un posible error de software en el conjunto de instrumentos, implicando un riesgo de seguridad para los consumidores.

Toyota Chile S.A. advirtió sobre la medida para los vehículos marcas Toyota y Lexus, modelos Land Cruiser y UX , comercializados en Chile entre diciembre del 2023 y diciembre del 2025. A continuación, imágenes referenciales:

Sernac Ampliar

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El organismo señaló que "durante el arranque del tablero de instrumentos, debido a un error de software en el conjunto de instrumentos (Medidor combinado), es posible que la Unidad de Control de Microprocesador (MCU) encargada de los gráficos 3D no se inicialice completamente, lo que puede provocar que aparezca una imagen en blanco en el área de gráficos 3D del tablero".

“En esta condición, los indicadores de presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor, carga eléctrica y otros mensajes de advertencia podrían no mostrarse en el tablero de instrumentos”, agregó el ente fiscalizador.

Respecto a los riesgos para los consumidores, el Sernac advirtió que “la falta de inicialización de los gráficos 3D puede dejar la pantalla en blanco, impidiendo que el conductor visualice alertas críticas (como presión de aceite, temperatura o carga eléctrica), lo que aumenta el riesgo de daños graves al motor o un accidente por ignorar una falla”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda a los conductores a verificar si es que su vehículo se encuentra dentro del listado VIN o número de chasis adjunto en su sitio web (revisar acá).

De ser el caso, el organismo indica que hay que comunicarse directamente con la empresa para agendar una revisión del vehículo y, de ser necesario, la reparación del mismo. El procedimiento no implica un costo para los consumidores afectados. A continuación, los puntos de contacto: