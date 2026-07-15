Uno sigue en riesgo vital y otro estable: actualizan estado de los dos carabineros heridos a bala en operativo en Valdivia

Hospital Base de ValdiviA donde fueron trasladados dos funcionarios de Carabineros del GOPE que resultaron heridos a bala / Pablo Ovalle Isasmendi

Dos funcionarios del GOPE de Carabineros resultaron heridos a bala durante un operativo realizado en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

El procedimiento estaba vinculado a la búsqueda de uno de los últimos presuntos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en La Araucanía.

Tras el ataque, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladó hasta Valdivia para coordinar la respuesta institucional y evaluar el estado de los funcionarios. La autoridad respaldó el actuar del equipo especializado y destacó el riesgo del procedimiento.

“Lamentablemente, resultaron todos los nuestros lesionados, y uno muy grave. El tema médico lo dará a conocer el doctor que está tratando”, señaló Araya, quien agregó que “seguimos preocupados del cabo primero, quien está muy grave”.

“Se encuentra en riesgo vital”

Desde el Hospital Base de Valdivia informaron que uno de los funcionarios sufrió una herida abdominal y permanece estable, mientras que el segundo recibió un impacto de bala en el cráneo y fue intervenido de urgencia.

El jefe técnico del Servicio de Urgencias del recinto, doctor Vicente Schild, explicó que el funcionario más grave “fue operado de urgencia por el equipo de neurocirugía” y actualmente permanece en la UCI.

Hospital Base de ValdiviA donde fueron trasladados dos funcionarios de Carabineros del GOPE que resultaron heridos a bala / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Requirió de múltiples transfusiones de derivados sanguíneos para su estabilización y se encuentra con un pronóstico reservado. Se encuentra en riesgo vital”, detalló.

“Vamos a poner mano dura ante la delincuencia”

La delegada presidencial de Los Ríos, Vicky Carrasco Silva, expresó apoyo a los funcionarios y sus familias, además de condenar el ataque.

“Vamos a poner mano dura ante la delincuencia. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que este delincuente pague hasta sus últimos días tras la cárcel, porque nadie, nadie está por sobre la ley”, afirmó.