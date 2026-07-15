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Gobierno activa Código Azul en siete regiones por intenso sistema frontal que afectará la zona centro-sur de Chile

La medida busca reforzar la asistencia a quienes viven en la vía pública durante jornadas de bajas temperaturas y precipitaciones.

Martín Neut

Lluvias - Sistema frontal

Lluvias - Sistema frontal / Pablo Ovalle Isasmendi

Ante el sistema frontal que comenzará a afectar este miércoles a la región Metropolitana y que también impactará a gran parte de la zona centro-sur del país, el Gobierno activó el Código Azul, una medida destinada a reforzar la protección de personas en situación de calle frente a condiciones meteorológicas extremas.

La activación regirá entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio en las comunas de Los Andes y San Felipe, la región Metropolitana, Rancagua, Talca y Curicó, Chillán, Los Ángeles y Temuco, en medio de pronósticos que anticipan intensas precipitaciones durante los próximos días.

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A través de sus redes sociales, el Ejecutivo informó: "Activamos Código Azul", precisando que la medida estará vigente en esas zonas mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la protección de las personas más vulnerables. "Si ves a una persona en situación de calle, contáctanos para ir en su ayuda“, señaló el Gobierno, recordando que los avisos pueden realizarse a través del sitio web de Código Azul o del Fono Calle 800 104 777, opción 0.

El Código Azul es un dispositivo de emergencia que se implementa cuando las bajas temperaturas o eventos meteorológicos severos elevan el riesgo para quienes viven en la vía pública, reforzando los operativos de asistencia, traslado y entrega de abrigo.

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