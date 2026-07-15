Más de 14 mil clientes sin luz en la región Metropolitana por sistema frontal: revisa las comunas más afectadas

Un tren de sistemas frontales ya ha comenzado a dejar intensas precipitaciones y vientos en distintas regiones del país, especialmente en la zona central de Chile.

Como suele suceder en este tipo de casos, ya se han reportado cortes de luz en diversas localidades. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hay más de 28.000 clientes sin luz en estos momentos a nivel nacional.

No obstante, las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, concentran los mayores problemas de suministro eléctrico en el país.

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¿Cuáles son las comunas de la RM más afectadas por el corte de luz?

Según el último reporte de las 21:00 horas de este miércoles 15 de julio, la SEC reportó que en la región Metropolitana hay un total de 14.266 familias afectadas sin luz.

La comuna más afectada de la capital, es Conchalí , en donde se registran, actualmente, 1.940 clientes sin suministro.

A continuación, el detalle comuna por comuna:

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La SEC permite saber en vivo cuáles son las zonas exactas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando a su sitio web (revisar acá).