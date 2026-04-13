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SEC sanciona a dos nuevas empresas por masivo apagón de 2025: multas superan los $35 mil millones

La autoridad determinó que fallas en los sistemas de protección de ambas empresas incidieron en que el 98,5% del país quedara sin luz durante varias horas.

Mario Vergara

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Jovanmandic

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó una sanción conjunta de 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cerca de $2.070 millones, a las empresas ENGIE Energía Chile y Generadora Metropolitana. La medida responde a su responsabilidad en el masivo apagón del 25 de febrero de 2025, que dejó sin suministro eléctrico a casi la totalidad de la población nacional.

Fallas en el corazón del sistema

La investigación técnica estableció que cada empresa deberá pagar 15.000 UTM debido a deficiencias críticas en sus protocolos de seguridad:

  • ENGIE Energía Chile: Se detectaron incumplimientos en los ajustes de las protecciones de sus instalaciones de generación fotovoltaica.
  • Generadora Metropolitana: La SEC determinó errores en la configuración de las protecciones de subfrecuencia en su central térmica, lo que provocó la desconexión de unidades durante la crisis.

Estas fallas fueron determinantes para el “desmembramiento” del Sistema Eléctrico Nacional durante el desarrollo de la contingencia.

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Un proceso investigativo histórico

Con estas nuevas cifras, el proceso sancionatorio por el apagón ya acumula multas por más de $35 mil millones. Hasta ahora, la lista de sancionados incluye a grandes actores del sector como Interchile, Transelec, CGE Transmisión y los propios Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

En contraste, la SEC resolvió absolver a la empresa Bioenergías Forestales, tras concluir que no tuvo responsabilidad técnica ni jurídica en los hechos investigados.

La señal de la autoridad

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, enfatizó que la investigación ha sido exhaustiva y busca enviar un mensaje claro a la industria energética.

“Las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”, sostuvo la autoridad, advirtiendo que la investigación continúa y no se descartan futuras sanciones adicionales.

La institución también instó a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales en redes sociales para acceder a consejos de seguridad y utilidad sobre el uso de la energía.

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