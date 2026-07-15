En una clase magistral dirigida por Alejandra Ríos Maza en conversación con Gustavo Dávila, se abordó la urgencia de integrar el liderazgo femenino no solo como un acto ético, sino como una decisión estratégica de negocio.

Ríos explicó en Academia de Emprendedores que, dado que la sociedad está compuesta por un 50% de mujeres que influyen significativamente en el poder de compra, su presencia en la toma de decisiones permite a las empresas diseñar productos y servicios que realmente representen a su público objetivo.

“Las empresas pueden tener una mayor comprensión”

La especialista enfatizó que para lograr un cambio real se deben implementar sistemas auditables y KPIs que midan la equidad en los procesos de sucesión y desarrollo de carrera, evitando que el tema quede solo en “buenas intenciones”.

Asimismo, aconsejó a las profesionales trabajar en su autoconocimiento y buscar activamente sponsors que utilicen su influencia dentro de la organización para promover su ascenso a mesas directivas.

Alejandra Ríos señaló textualmente: “Cuando incorporamos dentro de las organizaciones a mujeres, las empresas pueden tener una mayor comprensión de lo que es el mercado y eso implica además que las empresas pueden desarrollar diseñar productos servicios que puedan ser más acordes a un mercado que nos representen".

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