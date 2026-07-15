Multas por mojar a peatones: el monto que arriesgan los conductores en Chile tras las intensas lluvias

Un tren de sistemas frontales está avanzando desde el sur del país, hacia el centro, hasta llegar a la región de Atacama, dejando intensas precipitaciones.

Es así como la lluvia se volverá protagonista en las calles y carreteras a lo largo y ancho del país. Es por ello, que los conductores deberán tomar los resguardos pertinentes considerando los pronósticos.

Adicionalmente, los automovilistas tendrán que poner especial atención en un detalle: las posibles multas que arriesgan si mojan a los peatones.

Pasar a alta velocidad sobre una poza de agua y dejar mojado a un peatón no solamente es una conducta imprudente por parte de un conductor, sino que también implica una multa para los automovilistas.

¿De cuánto es la multa?

Rafael Delpiano, experto en transportes y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, señaló que un conductor que salpica a un peatón al pasar sobre una poza comete “una infracción menos grave”.

De tal forma, los automovilistas que cometen la imprudente falta arriesgan una multa de entre media y una Unidad Tributaria Mensual (UTM), es decir, entre $35.825 y $71.000 .

¿Qué deben hacer los peatones si son mojados por un auto?

En caso de ser mojado por un conductor, los peatones deben anotar la patente del vehículo y realizar una denuncia ante Carabineros o ante el Juzgado de Policía Local que corresponda.